Neymar fora da Copa? Neymar tem lesão de grau 2 confirmada pela CBF, mas Santos contesta gravidade

Uma polêmica médica de última hora agita os bastidores da Seleção Brasileira: o Santos contestou publicamente o diagnóstico divulgado pelo médico da CBF, Rodrigo Lasmar, sobre as condições físicas de Neymar. Enquanto a confederação projeta que o camisa 10 precisará de até três semanas de recuperação, o clube paulista assegura que o craque já estaria apto para entrar em campo neste domingo (31).

A quebra de braço começou após a coletiva de Rodrigo Lasmar nesta quinta-feira (28). O médico da Seleção confirmou que os exames realizados em Teresópolis apontaram uma lesão de grau 2 na panturrilha direita do atacante, e não apenas um edema. “O atleta segue em tratamento e a nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado”, afirmou Lasmar.

O diagnóstico do médico da CBF praticamente retira Neymar dos amistosos contra o Panamá (dia 31) e Egito (dia 6), além de acender o sinal de alerta para a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, no dia 13 de junho, contra o Marrocos, nos Estados Unidos.

A contraofensiva do Santos. O Peixe não demorou a reagir. Em nota oficial, o clube paulista rebateu os prazos estipulados pela Seleção e garantiu que compartilhou todo o histórico clínico e exames do atleta até o dia 18, data da convocação.

Segundo o Santos, a previsão inicial de duas semanas de molho, contadas a partir do dia 17, quando Neymar se machucou no duelo contra o Coritiba, termina justamente neste domingo. O clube destacou que a própria fisioterapia da Seleção conta com profissionais do Santos que acompanham o craque há mais de uma década e conhecem seu poder de recuperação.

Corrida contra o tempo. Apesar do tom de discordância sobre os prazos de retorno imediato, o Santos informou que está alinhado ao cronograma final da CBF e confia na presença do atacante no Mundial.

Por enquanto, a comissão técnica de Dorival Júnior descarta a possibilidade de corte. A estratégia da CBF é avaliar a evolução do jogador dia a dia, apostando em um tratamento intensivo para garantir que o principal astro do país tenha condições de jogo, se não na estreia, ao menos na fase de grupos da Copa do Mundo.