Animais castrados em mutirão de Guarapari recebem microchip de identificação e segurança

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, iniciou a primeira etapa do programa Carreta de Castração. Realizada em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo através do programa Pet Vida, a iniciativa projeta realizar cerca de 1.300 castrações gratuitas de cães e gatos no município até o fim deste ano. O investimento total é de R$ 1,2 milhão, sendo R$ 300 mil custeados pela gestão do prefeito Rodrigo Borges e R$ 900 mil repassados pelo governo estadual.

A primeira fase do projeto ocorre entre os dias 15 e 18 de julho, na Praça Gilda Alves, localizada no bairro Santa Mônica. Nesta etapa, estão sendo disponibilizadas 200 vagas, mantendo uma média de 50 procedimentos cirúrgicos diários. Além da operação, os animais passam por microchipagem de identificação e os tutores recebem uma roupa cirúrgica e um kit de medicamentos para cobrir os cinco dias de pós-operatório.

Critérios de prioridade e atendimento comunitário

O programa estabeleceu critérios de prioridade para o preenchimento das vagas, focando o atendimento nos setores mais vulneráveis da causa animal:

Animais em situação de rua; Animais sob os cuidados de organizações de proteção animal e protetores independentes; Animais cujos tutores estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

A protetora independente Alizania Souza utilizou a ação para castrar 16 animais resgatados e destacou que a medida é fundamental para conter a procriação e o abandono nas ruas. A influenciadora da causa animal Vitória Maria, que levou a gata Maya para o procedimento, também elogiou o fornecimento gratuito do tratamento pós-operatório, apontando que o suporte facilita o engajamento da população.

Cronograma e próximas etapas no município

Guarapari é o primeiro município capixaba a receber a estrutura da Carreta de Castração do programa estadual Pet Vida. Conforme explicado pelas autoridades de Meio Ambiente, Victor Ricciardi e Vanessa Secatto, o projeto foi desenhado de forma itinerante para descentralizar o atendimento e alcançar diferentes regiões da cidade.

Ao todo, o planejamento prevê a execução de cinco etapas. Com o encerramento das atividades em Santa Mônica no dia 18 de julho, a segunda fase está agendada para o período entre 20 e 25 de julho, em localidade que ainda será confirmada e divulgada oficialmente pela administração municipal. As três etapas restantes estão programadas para os meses de agosto e setembro.