Um jovem conhecido pelo apelido de Binho, foi morto no começo da noite de hoje no bairro Camurugi, em Guarapari. De acordo com as primeiras informações, o jovem teria sido morto com pelo menos sete tiros.

Testemunhas informaram que o jovem estava na rua, próximo ao condomínio Minha Casa Minha Vida, quando foi alvejado por homens que chegaram em um carro preto. Os moradores ouviram os disparos. Segundo eles, sete tiros atingiram o jovem.

A Polícia Militar está no local e aguarda a chegada da perícia da Polícia Civil para o início das investigações no local. Os militares estão fazendo buscas no entorno, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado.

A PC destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.