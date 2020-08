A Banda Prime, que está criando tradição no município de Guarapari, irá promover uma live solidária no domingo para arrecadar doações ao Recanto dos Idosos, a transmissão irá ocorrer no bairro Centro, e contará com a parceria da banda Esquenta Saia, bem conhecida na região de Piúma.

O objetivo das duas bandas sertanejas é arrecadar o máximo possível de doações para a instituição que cuida dos idosos, que estão precisando de diversos produtos, como material de limpeza, luvas de procedimento feitas de látex, aventais descartáveis, alimentos não-perecíveis e cestas básicas, quem quiser também pode fazer uma doação em dinheiro.

Por conta da pandemia, o Recanto dos Idosos teve o gasto triplicado, já que os materiais necessários estão escassos, com um preço muito acima do que era normalmente, e os cuidados com os idosos está maior, para evitar que eles sejam contaminados tudo que eles usam é trocado ou lavado três vezes ao dia.

Sabendo dessa situação, a Banda Prime resolveu ajudar. “Essa ideia surgiu ao descobrir que eles estavam precisando muito desses materiais, devido à pandemia, por isso nossa banda resolveu ajudar, e para isso convidamos a banda Esquenta Saia, que na hora topou ajudar o nosso projeto”, conta Marcelo, produtor da banda.

A transmissão será realizada pelo canal do Youtube da Banda Prime no domingo às 17 horas, no espaço do Lava-Jato Lira no Centro de Guarapari. Quem quiser ajudar pode realizar doações pelo PicPay, ou se preferir, poderá levar os produtos no local.

Caso tenha alguma dúvida ou queira entrar em contato, o telefone disponibilizado pelo produtor da banda é (27) 9 9864-8280 – Marcelo.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.