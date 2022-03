A família de Fernanda Oto Hammer, de 16 anos, esfaqueada com a irmã e a mãe no domingo (20) em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado, disse que a adolescente segue internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. “Ela ainda está respirando”, disse a tia dela, que se identificou como Mariana.

No começo da tarde, o pai biológico da jovem chegou a confirmar à equipes de reportagem que a menina teria falecido. Mas a informação estava errada.

A irmã de Fernanda, Angelica Oto Hammer, de 24 anos, morreu no local. A mãe delas, Evanilda Oto Hammer, de 45 anos, também segue internada no HEUE.

Os primeiros levantamentos da Polícia Civil dão conta de que o padrasto de Fernanda e Angelica, Valdeni Plaster, é o principal suspeito do crime. Ele usou um facão para ferir as vítimas. As jovens foram esfaqueadas ao tentarem defender a mãe das agressões do homem.

O suspeito foi preso na tarde desta segunda-feira (21). Segundo a Polícia Militar, o homem estava escondido em uma mata e não ofereceu resistência no momento da prisão. O major Cabral, comandante da 8° Cia Companhia Independente, vai passar mais detalhes à imprensa somente nesta terça-feira. O homem está preso na Delegacia de Santa Maria de Jetibá.