A Polícia Militar de Guarapari continua fazendo um excelente trabalho de prevenção e combate ao crime. Um motorista de aplicativo foi pego “com a mão na massa” pelos policiais. Tudo aconteceu na noite da última sexta-feira (18), quando uma viatura da polícia militar em patrulhamento no bairro Una, observou um indivíduo entregando uma sacola para um motorista de aplicativo.

340 pinos. O veículo foi acompanhado pelos militares e abordado no bairro Perocão. Dentro do veículo foi encontrado debaixo do banco do motorista, uma sacola contendo 340 pinos de cocaína. Diante do flagrante o indivíduo foi detido, mas as diligências continuaram.

Mais drogas. Os policiais prosseguiram de volta onde motorista de aplicativo havia pegado as drogas e o indivíduo que havia entregado tentou fugir dos policiais, porém sem êxito. Dentro da residência onde se deram os fatos se encontravam 02 indivíduos menores de idade e com as buscas foi encontrada uma sacola com 100 pinos de cocaína embaixo do sofá e outra com 40 pinos de cocaína embaixo de uma cama totalizando a quantia de 480 pinos de cocaína. Diante dos fatos o material apreendido e os envolvidos foram encaminhados ao DPJ de Guarapari.

Outras. Mas essa não foi a única ocorrência dos policiais militares do 10 Batalhão. Ainda na noite de sexta-feira (18), no bairro Village do Sol uma guarnição da polícia militar apreendeu uma mochila contendo 867 pinos de cocaína e 46 pedras de crack. Não houve detidos e o material foi entregue no DPJ de Guarapari.

Jabaraí. Já na noite de sábado (19), no bairro Jabaraí, uma guarnição abordou um indivíduo e apreendeu drogas, revólveres, munições e dinheiro. Durante as diligências após abordagem foram encontrados 01 revólver Rossi, calibre 32, 01 revólver Taurus, calibre .38, 60 pedras de crack, 02 munições cal .32 picotadas, 01 munição cal .38, 04 munições cal .38 tipo treina, 02 capsulas cal .32 deflagradas, R$ 1690,00 e material para embalo dos entorpecentes. Ocorrência entregue no DPJ de Guarapari.

Santa Rosa. Na noite deste domingo (20), durante patrulhamento no bairro Santa Rosa uma guarnição da polícia militar abordou um casal em atitude suspeita na avenida principal do bairro. Durante a abordagem e diligencias realizada pelos militares foram encontrados R$ 968,00, 29 pedras de crack, 06 pinos de cocaína, 02 buchas de maconha e 01 balança de precisão.

Além disso, foi encontrado mais 01 pedaço de maconha, 10 micro tubos de eppendorf de cor azul contendo cocaína, anotações de negociações referentes ao tráfico e R$ 890,00 na casa dos indivíduos. Diante dos fatos os abordados e o material foram encaminhados ao DPJ de Guarapari.

Pela manhã de domingo (20), policiais militares durante patrulhamento de rotina no bairro Portal, visualizaram e abordaram um indivíduo com 11 porções de maconha, 56 pinos de cocaína e R$ 271,00. Diante dos fatos o material e o indivíduo foram encaminhados ao DPJ de Guarapari.