Uma discussão quase acaba em morte em Guarapari. Após um desentendimento com homem no bairro Kubitschek, o jovem identificado como Daniel Rios, de 27 anos, foi alvejado por 7 tiros. O fato aconteceu no começo da noite de hoje (11).

O jovem foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória (antigo São Lucas). Lá os médicos identificaram cerca de 7 perfurações. Ainda não se sabe o motivo da discussão e nem o nome do autor dos disparos.

De acordo com o que o Portal 27 apurou, Daniel passava de carro próximo a um supermercado do bairro e foi chamado pelo atirador. Ele saiu do carro e foi até o homem. A conversa virou uma discussão e ao virar para entrar novamente no carro, Daniel foi alvejado pelas costas. Teriam sido efetuados 4 tiros primeiramente.

Ao cair, Daniel levou mais 3 tiros. Ele está em uma sala de emergência para conter a hemorragia e vai fazer a cirurgia ainda hoje.

Mãe. Na última quinta-feira (9), Daniel havia perdido a mãe, Cyntia Ribeiro, pessoa muito querida na cidade, que morreu em decorrência de complicações de saúde agravadas também pela Covid-19.