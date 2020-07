Essa semana o Portal 27 foi procurado por um leitor, que nos fez uma denúncia sobre um funcionário de um supermercado de Guarapari, que com todos os sintomas de Covid-19, continuava trabalhando na loja.

Vigilância sanitária. Segundo o denunciante, o funcionário de cargo de direção, estaria com febre alta e trabalhando com blusa de frio, deixando assustados os outros funcionários e sem que os clientes soubessem. O Portal 27 orientou que o denunciante procurasse a vigilância sanitária municipal e fizesse a denúncia.

O nosso leitor fez a denúncia e disse e que a vigilância esteve lá. Diante disso, o Portal 27 procurou a prefeitura para saber quais as atitudes foram tomadas com relação a essa situação, para que pudéssemos fazer a nossa matéria jornalistica mostrando todos os lados.

Matéria. Para nossa surpresa, assim como fez com a nossa denuncia dos ônibus lotados (reveja aqui), mais uma vez a Secretaria Municipal de Comunicação Social, não nos respondeu e , “inventou” rapidamente uma “matéria” e a compartilhou no mesmo dia que fizemos os questionamentos, afirmando em seu título “que realiza ação de fiscalização em supermercados do município”.

Segundo essa “matéria” a prefeitura diz que “Na ocasião, foi verificado que um funcionário apresentava suspeita de síndrome gripal. Com isso, o estabelecimento foi notificado e o funcionário encaminhado ao serviço de referência do município, a UPA”. E ainda disse que “A Vigilância Sanitária irá retornar ao local para verificar os procedimentos adotados pela empresa com relação ao caso”

Manipulação. Para não dos dar créditos de uma matéria que estamos apurando, pela segunda vez, essa é a maneira que a prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Comunicação Social age tentando manipular e enganar a população, propagando informações “feitas rapidamente” e querendo dizer que faz ações afirmativas, depois de ser questionada pelo Portal 27 que faz um jornalismo sério e tenta apurar todas as informações.