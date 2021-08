Em Cachoeiro de Itapemirim, já foram aplicadas 151.341 doses de vacina contra a Covid-19, conforme constava no Portal Covid-19 Cachoeiro até a manhã desta segunda-feira (9). O número abrange as aplicações de primeira e segunda doses e, também, da vacina de dose única.

Desse total, 102.742 vacinações são da primeira dose, o que corresponde a quase 70% da população adulta de Cachoeiro. As pessoas com esquema vacinal completo (duas doses recebidas ou vacina de dose única) somam 48.599, cerca de 32% dos adultos cachoeirenses.

Nesta segunda-feira (9), foi iniciada a vacinação das pessoas de 28 a 39 anos que fizeram o agendamento no último sábado (7). Foram disponibilizadas 1,5 mil vagas (todas esgotadas) para se vacinar em 15 unidades básicas de saúde.

A campanha de imunização também já contemplou, total ou parcialmente, os seguintes grupos: trabalhadores da saúde; pessoas acolhidas em instituições de longa permanência de idosos (ILPIs) e seus cuidadores; quilombolas; pessoas a partir dos 18 anos com comorbidades; mulheres grávidas e puérperas; trabalhadores da educação; profissionais das forças de segurança e salvamento; rodoviários; trabalhadores do Serviço Único de Assistência Social (Suas); pessoas em situação de rua; trabalhadores do setor industrial; pessoas com mais de 30 anos sem comorbidades.

“Para cada etapa da campanha, estamos buscando estratégias diferentes, de acordo com o público-alvo. Já tivemos um grande avanço, mas não podemos nos descuidar dos protocolos sanitários. Quem se vacinou pela primeira vez também não pode esquecer de tomar a segunda dose, fundamental para garantir a imunização”, destaca o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Dúvidas a respeito da campanha podem ser esclarecidas por meio da página de perguntas e respostas sobre a vacinação da Prefeitura de Cachoeiro: www.cachoeiro.es.gov.br/vacinacao.

Para conferir o número atualizado de doses aplicadas no município, acesse o Portal Covid-19 Cachoeiro: www.cachoeiro.es.gov.br/covid19.

Vai vacinar? Doe alimentos e itens de higiene

As pessoas que se vacinam contra a Covid-19, em Cachoeiro, podem colaborar com a campanha “Compartilhe Amor”, doando, no momento da vacinação na unidade de saúde, alimentos não perecíveis e itens de higiene (álcool em gel e sabão), na quantidade que quiserem. A Prefeitura destina todos os produtos arrecadados a famílias em situação de vulnerabilidade social, para reforçar as ações de combate à insegurança alimentar no município durante a pandemia.