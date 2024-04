Nesta quinta-feira (11), o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) divulgou o edital de abertura do concurso público destinado à contratação de servidores para atuação no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Os salários oferecidos variam de R$ 8.529,25 a R$ 13.994,78.

As inscrições foram abertas nesta quinta-feira (11) e seguem até as 14 horas do dia 10 de maio, sendo realizadas exclusivamente por meio do site do Instituto AOCP, clicando aqui.

Vagas. De acordo com o edital, as vagas são para formação do cadastro de reserva em diversas áreas, incluindo as de analista jurídico e analista técnico judiciário, com exigência de ensino superior completo.

Entre as especialidades exigidas para o cargo na área de apoio especializado de analista jurídico estão: Odontologia, Serviço Social, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Contabilidade, Tecnologia da Informação, Estatística, Arquivologia, Medicina do Trabalho, entre outras.

A taxa de participação é de R$ 70 para os cargos de técnico judiciário e R$ 80 para os analistas judiciários. Os candidatos podem solicitar a isenção da taxa no período de 11 de abril até as 22h59 do dia 15 de abril.

Locais de prova. As provas estão previstas para ocorrer entre os dias 7 e 14 de julho de 2024. Elas serão realizadas nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Vitória para os candidatos que optarem por realizar o exame no Espírito Santo.