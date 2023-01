A retomada dos investimentos e o fomento ao ambiente de negócios capixaba, por meio do acesso ao crédito, é um dos principais objetivos do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) neste momento de pós-pandemia. Com atuação desde fevereiro de 2022, a linha de crédito Bandes Retomada é um dos principais mecanismos financeiros disponíveis para empresas interessadas na contratação de capital de giro. O programa encerra os dez primeiros meses de atuação com R$ 36,5 milhões liberados.

Destinada ao apoio de empresas com capital de giro, no valor de até R$ 5 milhões e prazo total de até 5 anos, incluindo carência de até 12 meses, a linha amplia a disponibilidade de apoio para micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) capixabas, consideradas as maiores geradoras de postos de trabalho em todo o Estado.

O diretor-presidente do Bandes, Munir Abud de Oliveira, salientou que a linha de crédito Bandes Retomada dá oportunidade ao empresário reforçar o suporte financeiro das empresas, aliando o planejamento dos planos de negócios aos recursos necessários para o investimento.

“A Bandes Retomada faz parte de um pacote de medidas que contribuem para a disponibilidade de recursos e o crescimento das empresas de diferentes portes e tamanhos. Temos trabalhado para ampliar o acesso aos recursos disponíveis e dar dinamismo à economia. Para isso, reforçamos o nosso funding e lançamos novos produtos em nosso portfólio de produtos financeiros, sempre alinhados com as demandas empresariais e sociais”, complementou Abud de Oliveira.

A busca por ampliar os recursos disponíveis do Bandes para movimentar a economia é uma forma de o banco contribuir para que os empresários possam realizar novos investimentos e se prepararem para o novo ciclo econômico.

Como instituição compromissada com o desenvolvimento sustentável e alinhada à Agenda 2030, composta pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), o Bandes tem, constantemente, buscado ofertar produtos que possibilitem o alcance destes objetivos.

Lideranças femininas

Entendendo o papel de transformação social no ramo empresarial, a linha Bandes Retomada tem também o compromisso de possibilitar o crescimento das lideranças femininas no setor econômico capixaba e, desta maneira, ofertar, no mínimo, 20% das operações de financiamentos para as empresas capixabas lideradas por mulheres.

Este compromisso social do Bandes tem sido alcançado até o momento de forma exitosa. De acordo com o relatório de acompanhamento realizado pelo banco, 33,33% dos projetos de financiamento estão sob liderança feminina. Em termos financeiros, o percentual é um pouco maior, quando 36,5% dos recursos são destinados às empresas com gestão feminina.

Desde a disponibilidade de contratação pelos empresários, o programa possibilitou a geração de 3.019 empregos.

Acesso

Para acesso à linha Bandes Retomada, não é necessária a entrega da proposta de crédito presencialmente no Bandes. Por meio do site do banco, o interessado pode preencher digitalmente a proposta.

Condições operacionais:

Valor financiável: de R$ 50 mil até R$ 5 milhões

Amortização: 5 anos com carência de um ano

Total: 5 anos

Juros: 0,41% ao mês + Selic

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br/retomada

faleconosco@bandes.com.br