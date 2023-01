Um desbravador e divulgador do turismo capixaba. Assim pode ser chamado o talentoso artista multimídia, Marcelo Moryan. Ele, que há mais de 30 anos trabalha em publicidade – com destaque para suas fotografias de nível internacional – vem fazendo ao longo dos anos por conta própria, um trabalho maciço de divulgação do turismo do Espirito santo.

As fotos de Marcelo Moryan estão espalhadas pelos mais diversos cantos do pais e do mundo, sempre valorizando e divulgando as belezas naturais capixabas. São várias imagens e lindos quadros que estão embelezando órgãos públicos, exposições e empresas.

“Nada mais real e gratificante que poder exercer essa arte divulgando as belezas do meu querido Espírito Santo, da minha queridíssima Guarapari, do meu imenso Brasil, desse mundo que rege nossa imaterialidade – afinal a verdadeira fotografia não é a que você captura, mas aquela que te faz capturado”, pontua o desbravador artista Multimídia.

Moqueca Capixaba. Neste longo trabalho, uma das fotos mais conhecidas e reproduzidas de Marcelo Moryan é a foto da Moqueca Capixaba, um dos símbolos do Espírito Santo. Afinal, como diz ditado: “Moqueca é capixaba, o resto é peixada”. Essa foto sempre é destaque em feiras e divulgações sobre o turismo no nosso Estado.

Outro destaque recente do artista foi que a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), usou uma foto dele da Praia da Bacutia, para falar da retomada do setor econômico e turístico em 2023. (veja aqui)

Ministério do Turismo. E para se ter uma ideia do diferencial do artista, Moryan tem mais de 80 fotos no banco de imagens do Ministério do Turismo, que sempre usa suas fotos para promoção dos destinos turísticos brasileiros. Todo este trabalho feito ao longo dos anos rende diversos frutos em forma de prêmios e menções honrosas por todo Brasil e fora do país.

No final de dezembro de 2022 ele, que já é detentor da estatueta do Brasília Photo Show (2021), ampliou ainda mais suas conquistas com mais 02 menções honrosas. Ao todo são 02 medalhas de prata, 01 medalha Platinum e 05 menções, em um dos festivais mais importantes da América Latina na área da fotografia. Confira mais algumas fotos do artista.

Moryan explica um pouco da sua forma de trabalhar para conquistar tantos prêmios. “A construção fotográfica se permeia em diversas fontes: literatura, pintura, filosofia, design – e em todas, esta relação de proximidade se traduz em emanar sentimentos. Então, em cada fotografia eu tento traduzir sentimentos – a emoção pelo qual sou movido a retratar o momento – e mais que isso, colocar o expectador dentro desse “click”, diz ele.

Contatos. Se você quer conhecer um pouco mais do excelente trabalho realizado por Marcelo Moryan basta acessar os seguintes canais :

Facebook: www.facebook.com/marcelomoryanmultimediaarts

Instagram: www.instagram.com/marcelomoryan

Whatsapp: 27 9 8808 1854