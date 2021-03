A Prefeitura de Itapemirim, divulgou que a força-tarefa montada pelo município vem intensificando as operações para fiscalizar o cumprimento das medidas de combate à Covid-19, decretado pelo governo do Estado na última terça-feira(16). O objetivo é reduzir a transmissão do novo Coronavírus no município.

Formada pela equipe do Sistema de Comando de operações (SCO), com apoio das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal, além dos fiscais de postura, a força-tarefa tem realizado ações de fiscalização em estabelecimento comerciais classificado como não essenciais.

As ações de fiscalização estão sendo desenvolvidas para proteger a população Itapemirinense em função do número crescente da doença e para o cumprimento das novas medidas restritivas visando o enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19).

Com uma ação conjunta em busca de atitudes enérgicas nas abordagens, as autoridades municipais e estaduais estão fiscalizando e notificando os infratores que estão de alguma forma descumprindo o decretos afim de prevenir a contaminação em massa e a superlotação das UTIs.

*com informações da prefeitura de Itapemirim