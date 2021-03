A Copa AFAG, um campeonato de futebol organizado pela Associação de Futebol Amador de Guarapari (AFAG) e que dará vaga para a Copa Metropolitana, precisou ser adiado por causa da quarentena que está em vigor em todo o estado do Espírito Santo.

Marcada para o dia 21 de março, a copa agora deverá começar apenas no dia 4 de abril. Cinco times estarão participando do campeonato que será dividido em 5 rodadas, uma semifinal e uma final. O campeão irá ganhar a vaga da Copa Metropolitana e representará a cidade de Guarapari.

O torneio será disputado em forma de chave única e todos os times irão se enfrentar, com os 4 primeiros se classificando para disputar o mata-mata.

Os times participantes são: Anápolis, Palmeirinha, Rio Grande, São Gabriel e Independência. Outro ponto importante do campeonato é que ele é completamente realizado com fundos próprios e com ajuda dos times que pagam a inscrição, não tem financiamento governamental.

O organizador do torneio, Paulo Roberto de Souza, comentou a situação e agradeceu também aos patrocinadores que ajudaram com a doação de bolas para disputar o torneio.

“Não tem dinheiro público algum, medalhas e troféus fomos nós que compramos com fundos próprios e com dinheiro da inscrição dos times. Também tivemos ajudas muito importantes de nossos amigos, como Danuzio Astore, Lula Astore e Passat Madeiras”, comentou Paulo.

No dia dos jogos, respeitando os protocolos de segurança da pandemia, os campos e áreas ao redor irão ter disponíveis álcool em gel e exigir o uso de máscara por todos que não estejam jogando no momento.