Uma tecnologia inédita no mercado de celulares em Guarapari veio para reduzir custos e oferecer melhores serviço lá quando se trata de conserto de celular. Trata-se de uma máquina adquirida com exclusividade pela Suprema Celular que é capaz de reduzir o custo em até 70% dependendo do celular.

De acordo com Daniel, proprietário da Suprema Celular, antes o cliente era obrigado a trocar toda a frontal (tela completa) do aparelho, o que acabava gerando um custo maior. Segundo ele. “Essa máquinas que trouxemos com exclusividade para Guarapari, tem a proposta de que o cliente economize até 70%, tendo em vista que a gente troca somente o vidro estético da tela, aquela camada de vidro que fica por cima da tela e ainda mantemos a originalidade da peça do cliente”, explica.

Troca completa. Em outras lojas o cliente tem que trocar por completo e gasta bem mais. “Aqui na suprema o cliente tem essa opção. Quando o caso é só por motivo estético, quando o aparelho quebra a tela, porém continua funcionando, para que ele não tenha que trocar a peça toda e gastar mais”, diz Daniel.

A Suprema executa o serviço com muita qualidade e profissionalismo. “Temos um laboratório altamente profissional, porque esse serviço de troca de tela é delicado e demorado. Mas graças a Deus, hoje temos em torno de 20 mil clientes em Guarapari e região, além de temos feito mais de 30 mil ordens de serviços em nossa loja. Lembrando que neste serviço, damos garantia de 3 meses”, conclui.

Acessórios. Além de ser referência manutenção de aparelhos celulares e agora com esse serviço exclusivo da tela de celular, a Suprema também possui uma enorme variedade de acessórios para celular, como pelicula 3D, capas, fones de ouvido, carregadores, entre outros. Veja um pequeno vídeo com o serviço da troca de tela.

Contato. Se você quer conhecer um pouco mais dos serviços da Suprema Celular, procure a loja na Avenida Doutor Roberto Calmon número 20, 2B centro de Guarapari ou entre em contato através do telefone (27) 99802-0555. Ou acesse as redes sociais da loja no Instagram: https://www.instagram.com/supremacelular/

Ou pelo Facebook: https://www.facebook.com/SupremaguarapariES/