No último domingo (12), o Instituto Amar promoveu mais uma ação socioambiental, no Parque Municipal Morro da Pescaria, em Guarapari. Cerca de 40 voluntários se mobilizaram em prol de conscientizar turistas e moradores sobre o descarte irregular do lixo, além de realizar uma coleta de lixo nas imediações do Parque, na Praia do Morro. A ação teve apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, Chamoun Imoveis e Belga Produções.

A iniciativa do trabalho, vinda do Instituto Amar, é desenvolvida em diversos locais da cidade durante o ano inteiro. O grupo oficial do instituto conta com cerca de 130 colaboradores. Para se tornar um voluntário, é só clicar aqui para fazer parte do grupo do WhatsApp. No grupo discutem-se experiências e informações das ações. Para obter mais informações sobre a causa, o site oficial da iniciativa é queropreservar.ga

Confira o vídeo.