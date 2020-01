O Portal 27 recebeu diversas reclamações sobre a falta de faixa de pedestres nas vias recém-pavimentadas, em Guarapari. São muitas as ruas da cidade em questão, porém, as reclamações eram sobre, principalmente, as de Muquiçaba.

De acordo com os moradores, está cada vez mais difícil atravessar as ruas da cidade devido ao tráfego intenso de automóveis. A ausência das faixas de pedestres piora o problema, aumentando o risco de atropelamentos e acidentes.

Em resposta à demanda, a Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Postura e Trânsito (Septran), explica que a Av. Jones do Santos Neves ainda irá receber uma nova camada de asfalto. Após a finalização dessa obra, a via será finalizada e a empresa responsável também fará a pintura das faixas na Av. Ewerson de Abreu Sodré.

A prefeitura ainda esclarece que “o trabalho de pintura das faixas no Centro já foi realizado e a Praia do Morro está sendo executada e outros bairros deverão ser contemplados posteriormente”.