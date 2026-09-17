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Lula anuncia reajuste de 15% no Bolsa Família a semanas do primeiro turno; piso do benefício sobe para R$ 691

Anúncio realizado no Palácio do Planalto marca o primeiro aumento do programa no atual mandato, a poucas semanas do primeiro turno das eleições.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira (17) um reajuste de 15,04% nos valores do Bolsa Família. Com a atualização, o piso mínimo pago às famílias cadastradas passará do valor histórico de R$ 600 para R$ 691 por mês.

A medida representa o primeiro reajuste do benefício na atual gestão, após o patamar de R$ 600 ser mantido desde 2023. O pronunciamento ocorreu no Palácio do Planalto, com a presença da ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.

Critérios de Renda e Elegibilidade

Gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e pago pela Caixa Econômica Federal, o programa atende famílias inscritas no CadÚnico que atendam aos requisitos de renda:

  • Teto de Renda: A renda familiar per capita (por pessoa) deve ser de, no máximo, R$ 218 por mês.

  • Como Calcular: Soma-se a renda total dos moradores da casa (pais, cônjuges, filhos, enteados ou irmãos) e divide-se pelo número de integrantes.

  • Exceções do Cálculo: Não entram na conta indenizações por danos morais/materiais, auxílios temporários do poder público e valores provenientes de outros programas de transferência de renda.

Condicionantes Obrigatórias na Saúde e Educação

Para manter o recebimento do benefício reajustado, os núcleos familiares precisam cumprir contrapartidas sociais estabelecidas pelo Governo Federal:

  • Frequência Escolar: Mínimo de 60% para crianças de 4 e 5 anos; mínimo de 75% para faixas de 6 a 18 anos incompletos.

  • Saúde e Vacinação: Cumprimento rigoroso do Calendário Nacional de Vacinação e acompanhamento nutricional de crianças menores de 7 anos.

  • Pré-natal: Acompanhamento médico obrigatório para gestantes no SUS.

Estrutura de Pagamento e Adicionais por Perfil

Além do valor mínimo garantido pelo governo, o programa mantém benefícios complementares conforme a composição da família:

Categoria do BenefícioRegra / Valor Pago
Piso Mínimo ReajustadoR$ 691 (composto pelo Benefício de Renda de Cidadania de R$ 142 por pessoa + Complementar)
Primeira InfânciaAdicional de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos
Variável FamiliarAdicional de R$ 50 para gestantes e jovens entre 7 e 18 anos incompletos
Variável NutrizAdicional de R$ 50 para mães com bebês de até 6 meses de idade

Arquivado em:

Destaque, Geral, Política

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