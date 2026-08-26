Samarco completa 49 anos e anuncia plano de investimentos de R$ 13,8 bilhões até 2028

A Samarco celebrou nesta semana, no dia 24 de agosto, 49 anos do início de suas operações comerciais, marcados pelo primeiro embarque de minério de ferro realizado no Terminal Marítimo de Ponta Ubu, em Anchieta (ES), em 1977. Durante sua participação na Exposibram 2026 — evento do setor minerário realizado entre 24 e 27 de agosto no Expominas, em Belo Horizonte (MG) —, a companhia deu início oficial à contagem regressiva para o seu cinquentenário, que será comemorado em 2027.

Atualmente, a empresa opera com cerca de 60% de sua capacidade instalada e registrou a comercialização de 15,9 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério de ferro em 2025. Para atingir a retomada de 100% da capacidade produtiva a partir de 2028, a mineradora planeja realizar um ciclo de investimentos no valor de R$ 13,8 bilhões voltado para as suas duas unidades operacionais: Germano (em Mariana-MG) e Ubu (em Anchieta-ES).

Trajetória, transformação e compromisso social

Criada a partir da união entre a brasileira Samitri e a norte-americana Marcona Mining Company, a Samarco introduziu soluções tecnológicas no setor, como a construção do primeiro grande mineroduto do país — com aproximadamente 400 quilômetros ligando Minas Gerais ao Espírito Santo — e a implantação de plantas de pelotização para o aproveitamento de reservas de baixo valor econômico.

A história da empresa também foi marcada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015. A partir desse evento, a companhia iniciou um processo de reestruturação operacional:

Segurança operacional: As atividades foram retomadas de forma gradual adotando um novo modelo de disposição de rejeitos a seco, sem a utilização de barragens;

Reparação e compensação: A empresa mantém suas obrigações no processo de reparação por meio do Novo Acordo do Rio Doce, homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que prevê R$ 170 bilhões em ações reparatórias e compensatórias.

Participação na Exposibram 2026

No evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), a empresa montou um estande para apresentar sua jornada de transformação, projetos de inovação, inteligência artificial, economia circular e descarbonização. O presidente da mineradora, Rodrigo Vilela, e a diretora Jurídica e de Riscos, Najla Lamounier, integram a programação de painéis e fóruns do congresso.

Indicadores e Metas Operacionais

Indicador / Meta Dado Registrado / Projetado Início das Operações 24 de agosto de 1977 Volume Comercializado (2025) 15,9 milhões de toneladas (pelotas e finos) Capacidade Produtiva Atual Cerca de 60% da capacidade instalada Previsão de Retomada Total (100%) A partir de 2028 Plano de Investimentos Previsto R$ 13,8 bilhões (Unidades de Germano-MG e Ubu-ES) Montante do Novo Acordo do Rio Doce (STF) R$ 170 bilhões

De acordo com o presidente da Samarco, Rodrigo Vilela, a chegada aos 49 anos representa um marco de aprendizado e reconstrução institucional. O executivo reforçou que a meta da companhia é crescer de forma responsável, concluir as etapas de reparação e expandir sua contribuição para o desenvolvimento dos territórios onde atua.