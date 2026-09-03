Gestão de Rodrigo Borges doa terreno para construção de unidade do Sesi/Senai para 3 mil alunos

A Prefeitura de Guarapari e a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes) deram um passo importante para ampliar as oportunidades de educação e qualificação profissional no município. Foi assinada, nesta quarta-feira (2), a Ordem de Serviço para a prospecção de uma área destinada à futura implantação de uma unidade do Sesi e do Senai em Guarapari.

O terreno em estudo está localizado próximo às Três Praias, em uma área estratégica do município. A previsão é de que a futura unidade tenha capacidade para atender até 1.200 alunos do ensino básico e 2 mil alunos do ensino técnico, ampliando o acesso à educação e à formação profissional.

A parceria busca fortalecer a formação de mão de obra qualificada e criar novas oportunidades para jovens e trabalhadores de Guarapari e da região, aproximando a educação profissional das demandas do mercado de trabalho e contribuindo para a geração de emprego e renda.

Para o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, a implantação do Sesi e do Senai representa uma oportunidade para que os jovens possam construir sua trajetória profissional sem precisar deixar o município.

“Estamos dando um passo muito importante para o futuro de Guarapari. Durante muito tempo, nossos jovens precisaram sair da cidade para buscar qualificação e oportunidades profissionais. Queremos mudar essa realidade. Com o Sesi e o Senai, eles poderão estudar, se capacitar e encontrar oportunidades de trabalho aqui, contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade e de toda a região. É um investimento em educação, profissionalização e, principalmente, no futuro dos nossos jovens”, destacou.

O presidente da Findes, Paulo Baraona, agradeceu à Prefeitura pela parceria e pela disponibilização da área para a prospecção do projeto.

“Agradecemos à Prefeitura de Guarapari por essa parceria e por disponibilizar a área para que possamos avançar com esse projeto. A chegada do Sesi e do Senai será muito importante para Guarapari e para toda a região, porque vai levar qualificação profissional para mais perto das pessoas. Queremos ajudar a formar mão de obra, gerar oportunidades e criar condições para que os profissionais possam estudar, trabalhar e permanecer na própria região, contribuindo para o desenvolvimento econômico local”, afirmou.

A futura unidade deverá ampliar o acesso à educação básica, ao ensino técnico e à qualificação profissional, aproximando estudantes e trabalhadores das oportunidades oferecidas pelo setor produtivo.

A iniciativa reforça a união entre o poder público e o setor produtivo para preparar os moradores de Guarapari e da região para as oportunidades do mercado de trabalho e fortalecer o desenvolvimento econômico local.