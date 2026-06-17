Mãe é detida após balear filha de 15 anos em shopping no Sul do ES

Uma adolescente de 15 anos foi atingida por um disparo de arma de fogo na perna dentro da loja de sua família, localizada no Shopping Cachoeiro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu nesta quarta-feira (17). A autora do disparo foi a própria mãe da jovem, uma empresária local, que alegou à Polícia Militar que o tiro foi acidental. As informações são do jornal A Gazeta.

De acordo com o tenente-coronel Nério Filho, a mulher relatou aos militares que o disparo ocorreu no momento em que ela tentava retirar a arma de dentro de sua bolsa. Além de atingir a perna da menor, o projétil estilhaçou uma estrutura de vidro do estabelecimento. A adolescente foi socorrida imediatamente e encaminhada ao Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA) para receber atendimento médico.

Ainda conforme as informações divulgadas pela Polícia Militar, a empresária não possui autorização legal para o porte de arma de fogo e o armamento utilizado não tem registro. A pistola, um modelo Taurus GX4, foi apreendida pelas autoridades no local.

A mulher foi detida em flagrante e conduzida à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar depoimento e passar pelos procedimentos cabíveis. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do fato e o encaminhamento jurídico da suspeita. Procurada pela reportagem, a administração do Shopping Cachoeiro informou que não irá se manifestar sobre o ocorrido.