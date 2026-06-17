Festa de São Pedro em Guarapari terá shows gratuitos e tradicional Procissão Marítima

Guarapari já está em contagem regressiva para um dos momentos mais marcantes de seu calendário cultural e religioso. Entre os dias 26 e 29 de junho, o município celebra a Festa de São Pedro, padroeiro da cidade e protetor dos pescadores. O evento promete emocionar moradores e turistas com uma programação gratuita que une manifestações de fé, shows musicais, encenações teatrais e a aguardada Procissão Marítima.

Promovida pela Prefeitura de Guarapari em parceria com a comunidade católica e a colônia de pescadores local, a festividade resgata e fortalece as raízes históricas de um município cuja trajetória é intimamente ligada ao mar e à atividade pesqueira.

O ápice das comemorações ocorre no dia 29 de junho, segunda-feira, data dedicada ao santo e feriado municipal. O dia do padroeiro será marcado por intensa devoção, começando logo nas primeiras horas da manhã com alvorada e estendendo-se com bênçãos especiais, carreatas e homenagens náuticas.

O secretário municipal de Cultura, Peterson de Castro, reforça o impacto da celebração. “São Pedro faz parte da história de Guarapari. É o santo que representa a força e a fé dos pescadores. A festa preserva nossas tradições, valoriza nossa cultura e reúne famílias, moradores e turistas em um momento especial de celebração”, ressaltou.

A forte ligação com o setor pesqueiro também foi destacada pelo secretário de Pesca e Aquicultura, Antônio Carlos. “Para os pescadores, São Pedro tem um significado muito especial. É uma tradição passada de geração em geração que representa fé, proteção e gratidão. A Procissão Marítima é um dos momentos mais bonitos da festa e simboliza a forte ligação de Guarapari com o mar. Esperamos as embarcações para participar desse momento importante”, convidou o secretário.

Além do cronograma litúrgico, o público poderá desfrutar de uma estrutura de lazer na Prainha de Muquiçaba, palco das apresentações musicais — que passam pelo samba, sertanejo, forró e ritmos de baile — e da tradicional encenação da vida de São Pedro Apóstolo.

Confira a programação completa do evento:

Programação Cultural (Prainha de Muquiçaba)

26 de junho (sexta-feira) 18h: Anderson do Balanço Bom 20h: Projeto Feijoada (Samba) 22h: Michele Freire (Brasilidade)

27 de junho (sábado) 19h: Banda Mex (Baile) 20h: Teatro São Pedro Apóstolo 22h: Trio Forrozão (Forró)

28 de junho (domingo) 16h: Aguinaldo Black (Pagode) 20h: Teatro São Pedro Apóstolo 21h30: Banda Prestígio (Baile) 23h30: Rebeka Monteiro (Sertanejo)



Programação Religiosa (29 de junho – segunda-feira / Feriado)