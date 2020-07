O Governo do Estado recebe nesta semana 104 novos respiradores pulmonares. Nesta quarta-feira (01), chegaram 90 respiradores adquiridos de um fornecedor da Itália; no último domingo (28), chegaram 14 adquiridos de uma empresa nacional. São equipamentos que auxiliarão o Governo capixaba no reforço à rede hospitalar para o enfrentamento do novo Coronavírus (Covid-19).

A aquisição dos 90 respiradores faz parte do total de 350 adquiridos da empresa Siare Engineering International Group, que tem sede em Bologna, na Itália, e estão sendo entregues de forma parcelada. A primeira entrega, com 60 equipamentos, aconteceu no dia 25 de maio; a segunda entrega, com 100 equipamentos, no início de junho e; e os 100 restantes devem chegar ao Estado até o final de julho.

Já os 14 respiradores foram adquiridos da empresa nacional Novitech Comercio e Serviços Ltda, com valor do do investimento é de R$ 70.000,00a unidade. De uma compra de 30 respiradores, 20 já foram entregues ao Estado.

Decisão judicial para financiar 250 respiradores

Dos 350 respiradores pulmonares adquiridos pelo Estado por meio da empresa italiana Siare Engineering International Group, 250 foram pagos mediante recursos oriundos de uma decisão judicial da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e a Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais (AGE-MG), interposta na Justiça Federal de Minas Gerais em abril deste ano. Saiba mais em: https://pge.es.gov.br/Not%C3%ADcia/pge-es-e-age-mg-conseguem-mais-recursos-para-combate-ao-coronavirus

De acordo com o subsecretário de Estado de Administração e Financiamento de Atenção à Saúde, Rafael Grossi, o recurso é proveniente de valores que estão depositados em juízo pela mineradora Samarco no caso do rompimento da Barragem de Mariana (MG) e que serão destinados a ações de enfrentamento à Covid-19.

“Os valores para aquisição dos respiradores foram viabilizadas pelo juiz Mário de Paula Franco Júnior, da 12ª Vara Federal de Minas Gerais, cuja decisão disponibilizou os investimentos ao enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus, sendo fiscalizados por controles internos, externos e também pelo Poder Judiciário”, explicou Rafael Grossi.