Mais de 400 atletas da terceira idade se encontram na Copa Guarapari de Vôlei

Nos dias 19 e 20 de junho, Guarapari se transforma na capital do esporte para a terceira idade ao sediar mais uma edição da Copa Guarapari de Vôlei Sênior. O torneio, reconhecido como um dos principais eventos voltados à valorização da pessoa idosa no Espírito Santo, terá sua cerimônia de abertura oficial nesta sexta-feira (19), às 8h, no Ginásio do SESC Guarapari.

O evento reunirá cerca de 450 atletas vindos de várias regiões do Brasil. O grande foco da competição é o vôlei adaptado — uma modalidade que cresce aceleradamente no país por respeitar as características físicas dos idosos, promovendo inclusão, saúde mental e socialização.

Saúde, longevidade e turismo em alta. Muito além das medalhas, a Copa Sênior funciona como um ponto de encontro para a troca de experiências, superação e incentivo ao envelhecimento ativo.

A realização do campeonato também traz um impacto direto na economia do município. A chegada de centenas de competidores, comissões técnicas, familiares e torcedores promete aquecer o comércio local, movimentando setores como:

Rede hoteleira e pousadas;

Restaurantes, bares e quiosques;

Serviços de transporte e lojas de conveniência.

Com isso, Guarapari reforça sua imagem no cenário nacional não apenas como um destino de praias e lazer, mas também como um polo de turismo esportivo focado na qualidade de vida.

Parceria que gera resultados. A organização da Copa Guarapari de Vôlei Sênior fica por conta da Gente Pensando, TFE Esportes e da Associação Capixaba de Vôlei. Para tornar o evento realidade, o torneio conta com uma ampla rede de apoio que une o setor público e a iniciativa privada.

Entre os parceiros estão a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (SESPORT), o SESC Guarapari, a CDL Guarapari, a Prefeitura de Guarapari (através das Secretarias de Educação e de Esporte), o Condomínio Reserva Mar e o Colégio Madan. Esta união reforça o compromisso coletivo com o bem-estar da pessoa idosa e com o fortalecimento do esporte regional.

Serviço do Evento.