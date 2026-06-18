Facebook-f Instagram X-twitter Youtube
Facebook-f Instagram X-twitter Youtube

ANUNCIE NO PORTAL 27

FALE CONOSCO!
Picture of Redação

Redação

OUTROS ARTIGOS

Mais de 400 atletas da terceira idade se encontram na Copa Guarapari de Vôlei

Foto meramente ilustrativa.Nos dias 19 e 20 de junho, Guarapari se transforma na capital do esporte para a terceira idade ao sediar mais uma edição da Copa Guarapari de Vôlei Sênior. O torneio, reconhecido como um dos principais eventos voltados à valorização da pessoa idosa no Espírito Santo, terá sua cerimônia de abertura oficial nesta sexta-feira (19), às 8h, no Ginásio do SESC Guarapari.

O evento reunirá cerca de 450 atletas vindos de várias regiões do Brasil. O grande foco da competição é o vôlei adaptado — uma modalidade que cresce aceleradamente no país por respeitar as características físicas dos idosos, promovendo inclusão, saúde mental e socialização.

Saúde, longevidade e turismo em alta. Muito além das medalhas, a Copa Sênior funciona como um ponto de encontro para a troca de experiências, superação e incentivo ao envelhecimento ativo.

A realização do campeonato também traz um impacto direto na economia do município. A chegada de centenas de competidores, comissões técnicas, familiares e torcedores promete aquecer o comércio local, movimentando setores como:

  • Rede hoteleira e pousadas;
  • Restaurantes, bares e quiosques;
  • Serviços de transporte e lojas de conveniência.

Com isso, Guarapari reforça sua imagem no cenário nacional não apenas como um destino de praias e lazer, mas também como um polo de turismo esportivo focado na qualidade de vida.

Parceria que gera resultados. A organização da Copa Guarapari de Vôlei Sênior fica por conta da Gente Pensando, TFE Esportes e da Associação Capixaba de Vôlei. Para tornar o evento realidade, o torneio conta com uma ampla rede de apoio que une o setor público e a iniciativa privada.

Entre os parceiros estão a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (SESPORT), o SESC Guarapari, a CDL Guarapari, a Prefeitura de Guarapari (através das Secretarias de Educação e de Esporte), o Condomínio Reserva Mar e o Colégio Madan. Esta união reforça o compromisso coletivo com o bem-estar da pessoa idosa e com o fortalecimento do esporte regional.

Serviço do Evento.

  • Evento: Copa Guarapari de Vôlei Sênior 2026
  • Data: 19 e 20 de junho de 2026
  • Abertura Oficial: 19 de junho, às 8 horas
  • Local: Ginásio do SESC Guarapari
  • Público-alvo: Cerca de 450 atletas de diferentes estados brasileiros

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Esporte, Geral, Guarapari

Compartilhe AGORA:

Picture of Redação

Redação

13 anos de compromisso com a notícia, de forma transparente, objetiva e cobertura responsável dos acontecimentos regionais e nacionais.
Acesse - www.portal27.com.br

Veja todos os posts deste autor >

LEIA TAMBÉM

PORTAL 27: REFERÊNCIA EM JORNALISMO

Leia outros artigos