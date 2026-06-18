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Combate ao tráfico: Cães da PM localizam forte carregamento de crack e cocaína em Guarapari

A Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, através das ações do 10º Batalhão, realizou uma série de operações na última quarta-feira (17) no município de Guarapari. As intervenções resultaram na apreensão de uma quantidade significativa de drogas e munições, retirando os materiais ilícitos de circulação.

Flagrante no Bairro Kubitschek. Durante o período da manhã, uma equipa de militares realizava patrulhamento no bairro Kubitschek quando abordou um indivíduo em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura policial, o homem tentou desfazer-se de uma sacola. Na abordagem, os agentes arrecadaram o seguinte material:

  • 17 pinos de cocaína;
  • 01 bucha de maconha;
  • 06 pedras médias de crack.

O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari para os procedimentos legais.

Operação com Apoio da Equipa K9 no Bairro Perocão. Já no final da tarde, a Polícia Militar realizou novas diligências no bairro Perocão, focadas numa área referenciada pelo armazenamento de entorpecentes. Ao receber ordem de paragem dos militares, um suspeito fugiu em direção a uma região de mata fechada e não foi localizado.

Com o auxílio fundamental dos cães farejadores da equipa K9, os polícias localizaram um expressivo volume de drogas escondido no local. Foram apreendidos:

  • 1.208 pinos de cocaína;
  • Aproximadamente 950 gramas de cocaína a granel;
  • 288 pedras de crack;
  • Cerca de 712 gramas de crack em pedaços maiores.

Todo o material apreendido nesta ação também foi entregue na 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

De acordo com o comando do 10º BPM, estas ações reforçam o compromisso permanente da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas e na intensificação do policiamento ostensivo, visando garantir a segurança da população e a redução dos índices de criminalidade em Guarapari.

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Guarapari, Polícia

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