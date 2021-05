Exatas 402 pessoas acima de 65 anos foram imunizadas hoje (20) contra Covid-19 em Anchieta. O público recebeu a segunda dose do imunizante Coronavac. O mutirão de vacinação, em sistema drive thru, ocorreu no Centro de Especialidades Unificadas (CEU), ao lado da prefeitura e toda logística foi organizada e acompanhada pela Guarda Municipal e técnicos da secretaria de Saúde.

Na ocasião, cerca de 200 kg de alimentos foram recolhidos, doados pelas pessoas imunizadas, atendendo ao pedido do chefe do Executivo feito pelas redes sociais. Os alimentos serão transformados em cestas e entregues as famílias carentes do município por meio da secretaria de Assistência Social.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação começou às 8h e estava prevista para ocorrer até às 15h, mas por volta do meio dia já não tinha mais fila. A ação foi bem organizada e elogiada pelos moradores.

Anchieta segue vacinando em acordo ao Plano Nacional de Imunização e conforme a disponibilização de doses ao município.

Como saber quando será a minha vez de receber a vacina?

As informações sobre as próximas etapas e públicos prioritários que serão imunizados contra Covid-19 serão repassadas pelos canais oficiais da prefeitura. As pessoas podem se informar também por meio do agente comunitário da ESF do bairro onde mora ou diretamente na unidade por telefone.

Informações: (28) 3536-3062 ou 2926.