O jovem Paulo Vitor Chagas, de 22 anos, que foi à Praia dos Namorados junto de amigos da Igreja, que realizam encontros periódicos, acabou sofrendo um acidente em um mirante famoso no local. Quando se apoiou na grade de proteção para ver o mar, ela acabou cedendo e Paulo caiu, sofrendo ferimentos.

Em contato com o Portal 27, o rapaz disse que teve muita sorte, e graças a Deus conseguiu cair de pé, dando uma cambalhota no ar, caso contrário poderia bater as costas ou a cabeça no chão, sofrendo grandes lesões já que seria uma queda considerável, visto que o mirante fica localizado em cima de um quiosque na Praia dos Namorados.

“Eu estava com o pessoal da Igreja para fazer uma recreação, como fazemos todo mês, estávamos conversando ali na parte de cima do quiosque, quando eu apoiei no parapeito consegui ouvir o parafuso soltando antes de eu cair, quando percebi já estava caindo, consegui virar uma cambalhota e fiquei em pé, na hora minha perna começou a inchar e fui ao pronto socorro”, disse o jovem.

Paulo, que trabalha como técnico de internet para uma empresa da cidade, contou que agora terá que ficar em casa pelo menos por 1 semana, devido a uma luxação na perna que foi identificada no hospital, e que, como recebe apenas quando trabalha, ficará estes dias sem salário.

“Em raio-x, os médicos encontraram uma luxação, eu não consigo andar, não consigo apoiar o pé no chão, vou precisar de uma semana para me recuperar, e como trabalho de técnico de internet, vou acabar ficando uma semana sem receber o salário, pois recebo por dia trabalhado”, finalizou Paulo.

O que disse a Prefeitura

Como a administração do local é feita pela Prefeitura Municipal de Guarapari, entramos em contato para questionar o que será feito neste caso, e como irão evitar casos futuros, se serão feitos reparos no local e como prestaram ajuda ao jovem.

Fomos respondidos com uma afirmação de que a Secretaria de Obras Públicas interditou o local e irá avaliar quais reformas deverão ser feitas para manter e reparar o mirante, evitando novos acidentes. Confira a nota na íntegra:

“A Secretaria de Obras Públicas (Semop) informa que a Defesa Civil esteve no local e realizou o isolamento da área. A equipe técnica da Semop já está avaliando o que será feito em termos de manutenção e reparo.”