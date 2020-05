O Governo do Espírito Santo, em parceria com as operadoras de telefonia móvel, está monitorando diariamente o índice de isolamento social em todo Estado. De 2 a 5 de maio, a quantidade de moradores de Guarapari que permanecem em isolamento social foi de 49,7%, 53,6%, 45,3% e 45,9%, respectivamente.

Estatísticas. Os dados do dia são disponibilizados no dia seguinte, no site do Governo do Estado. A tabela será atualizada todos os dias da semana. Na segunda-feira, serão disponibilizados os dados do fim de semana. A atualização das informações será feita de acordo com a atualização no site de monitoramento.

Casos confirmados. A Prefeitura confirmou 51 casos, 03 óbitos e 18 recuperados do Coronavírus em Guarapari. Sabe-se também que há 185 casos em investigação na cidade. Em todo o Estado, há 3540 casos confirmados da doença. Destes, 133 já faleceram em decorrência da Covid-19.