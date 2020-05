A família de Jonatan dos Santos Silva procura o jovem que desapareceu dia no domingo (26/4). Ele estava no ponto de ônibus, na entrada do centro hípico no Village do Sol indo em direção ao Centro de Guarapari.

A família está preocupada e já procurou por todos os lugares. Eles pedem que quem tiver informações pode ligar para a polícia 181 ou 190 ou fazer contato com o telefone (27) 99697. 3008.