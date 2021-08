O Ministério da Saúde sinalizou o envio de 58.060 doses para dar continuidade a vacinação da população capixaba contra a Covid-19 no Espírito Santo.

Na tarde desta segunda-feira (30), chegam ao Estado 37.000 doses da AstraZeneca (Fiocruz/Oxford). Já na noite do mesmo dia, chegarão mais 21.060 Pfizer/BionTech.

Essa remessa será destinada à imunização com D1 da população com mais de 18 anos e de D2 de esquemas que estão aptos a receber no intervalo de 10 semanas, como já definido pela Secretaria da Saúde.

As doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frios e serão distribuídas aos municípios da região Metropolitana e às regionais de Saúde Norte, Central e Sul nesta terça-feira (31).