O PSB de Guarapari tem nova executiva e se prepara para as eleições de 2024. Além disso, a nova executiva pela primeira vez é encabeçada por uma mulher. Sob a Liderança do jornalista e ex-deputado Federal e subsecretário de estado Ted Conti, assume a presidência do PSB, a também jornalista e professora Claudia Soares, numa inédita presidência e executiva em sua maioria feminina.

Claudia Soares é militante histórica do PV na cidade saúde, partido que também presidiu, assume a direção do PSB com novos projetos para eleições 2024.

Prefeito. Claudia se diz preparada e motivada ao desafio de organizar o partido para as eleições municipais que se aproximam, e afirma que o PSB de Guarapari tem Ted Conti como nome a ser colocado para a disputa a prefeitura de Guarapari.