Na tarde desta quarta-feira, a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Ações Estratégicas e Operacionais (SIAE) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (DRACO), deflagrou uma operação em Iguape, zona rural de Guarapari, com o objetivo de desmantelar um esquema milionário de golpes envolvendo a compra e venda de veículos.

Bloqueio de R$5 milhões. De acordo com a PCES, a ação resultou na execução de mandados de busca e apreensão em empresas e residências dos investigados, culminando na apreensão de computadores, celulares e outros dispositivos eletrônicos. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de R$5 milhões nas contas dos envolvidos e empresas associadas ao grupo preso.

Associação criminosa. Ainda segundo a Polícia Civil , esta operação representa a segunda fase de uma investigação que teve início no final de setembro deste ano, quando foram apreendidos cerca de R$60 milhões em cheques e bloqueados R$7 milhões em veículos. Os investigados já foram denunciados por crimes que incluem estelionato, lavagem de dinheiro, associação criminosa e crime contra a ordem tributária.

Transações fraudulentas. Os quatro indivíduos detidos, sendo três homens e uma mulher, serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória, onde ficarão à disposição da Justiça. A polícia deve dar mais informações sobre estes fatos nesta quinta-feira (14).