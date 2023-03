O Espírito Santo registrou um saldo positivo de 3.560 novos postos de trabalho criados no mês de fevereiro. O dado consta no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência, divulgado nesta quarta-feira (29). No primeiro bimestre de 2023, o saldo acumulado é positivo com 5.234 postos de trabalho.

O vice-governador do Estado e secretário de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, avalia que os números reforçam a organização e o bom ambiente de negócio existente no Espírito Santo. “Atração de investimentos, estabilidade e incentivos para o empreendedor, competitividade e qualificação dão bons resultados. No último ciclo, o Governo do Estado realizou o maior investimento público da história e no período que iniciamos, de 2023 a 2026, serão mais de R$ 11 bilhões. O investimento vale muito à pena quando impacta diretamente a vida das pessoas”, disse.

O diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, detalhou o desempenho registrado no Espírito Santo nos últimos anos. “De acordo com dados do Caged, o acumulado de 2023 somado ao registrado nos anos anteriores, o saldo é positivo em mais de 103 mil novos postos de trabalho. No ano de 2021, o Espírito Santo finalizou com saldo de 53,6 mil postos e em 2022, foram 44,7 mil vagas formais de trabalho”, analisou.

Em fevereiro, os segmentos que registraram maior saldo foram bens e serviços (+2.747), seguido da construção civil (+751) e indústria (+356).