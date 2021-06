O litoral do Espírito Santo, que tem cerca de 400km de extensão e é recheado por diversos locais paradisíacos, foi uma das rotas escolhidas pelo servidor público Rildo Ferreira e parentes, para uma expedição de bicicleta. As outras rotas foram feitas contornando os limites do estado e as divisas com Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, totalizando um percurso de 1.300 km.

A viagem, nomeada como “Expedição Ciclística Volta com o Espírito Santo”, era planejada há seis anos, porém constantemente era adiada devido à contratempos, como um roubo que o servidor sofreu e acabou perdendo a bicicleta. Desta vez, no entanto, os preparativos deram certo e Rildo e outros dois primos, João Ferreira e Mateus Smider, saíram em expedição, com ponto de partida na Praia do Morro, em Guarapari.

Entre os dias 3 e 13 de junho, os amigos passaram de bicicleta por mais de 30 cidades do Espírito Santo, totalizando 1.300 km pedalados, nesse tempo, apenas Rildo e Mateus conseguiram finalizar o trajeto, com João precisando voltar antes do planejado devido à questões familiares.

O roteiro da viagem começou com a saída de Guarapari e indo até a Praia das Neves, em Presidente Kennedy, depois percorrendo a divisa com o estado do Rio de Janeiro até São José do Calçado. A partir daí os ciclistas percorreram a divisa de Minas Gerais até a cidade de Ecoporanga e, já se encaminhando para o fim da viagem, passaram por toda a divisa com a Bahia e voltaram até à Praia do Morro, o ponto de partida.

Para conseguir percorrer os 33 municípios em poucos dias, os amigos precisaram pedalar cerca de 120 km por dia, e passaram por experiências diversas e fora do comum. Dentre elas, Rildo destacou o encontro com os carros anfíbios da Marinha do Brasil, que estava realizando um treinamento em Itapemirim, o encontro com dois ciclistas que estavam indo de Minas Gerais para a Bahia, sendo que um deles tinha 74 anos e o socorro a uma motociclista que havia caído em Colatina.

Na viagem, porém, também houve tempo para apreciar as belezas naturais do estado, tendo destaque para eles as paisagens de Guarapari, a Praia dos Cações em Martaízes, a Praça Principal de São José do Calçado, os Três Pontões em Afonso Cláudio, a Igreja Católica de Itaguaçu, o pôr do sol em Colatina, o parque aquático público de Mucurici, a beleza de Itaúnas e as paisagens ao redor da Terceira Ponte.

Por fim, Rildo disse que a ideia de realizar a expedição foi para obter uma superação física e emocional, confraternizar com o povo capixaba, conhecer as tradições, culturas e influências dos povos, apreciar as paisagens e conseguir uma liberdade existencial. Além de também conseguir inspirar mais gente a fazer o mesmo e conhecer as terras do Espírito Santo.