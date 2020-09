Lidiany dos Santos, 42 anos, aposentada que não recebe o benefício do INSS, está passando por diversos problemas de saúde, porém o mais grave é um mioma submucoso, uma doença que ocorre no útero e que no caso dela já ocupou 95% da região. Ela precisa fazer uma cirurgia considerada de alto risco, avaliada em R$14.680.

A aposentada já passou por diversos problemas, segundo ela as dificuldades de saúde começaram com uma retite crônica, seguida por hepatite, tuberculose, 7 tromboses, diabetes, fibromialgia e pressão alta, até que chegou no mioma, que evoluiu cerca de 50% em um ano.

Lidiany chegou a ficar internada no Hospital das Clínicas em dezembro, porém para que opere e faça a retirada do útero, ela precisou procurar um hospital particular. Ela toma anticoagulante de 12 em 12 horas e devido a isso, é uma cirurgia de risco alto, Lidiany porém, não se intimida pelo risco e declara, “Vou lutar até o fim”.

“Eu tenho conhecimento do risco da cirurgia, sei que posso morrer por hemorragia, mas eu já estou morrendo agora, não vou morrer deitada em uma cama, vendo minha família sofrer, vou atrás da briga, eu tenho o direito de lutar pela minha vida”, declara Lidiany dos Santos.

A aposentada também conta do sofrimento que os parentes estão passando, pois ela não consegue nem mesmo andar sem que tenha um choque hemorrágico, e se declara responsável por qualquer resultado que tenha na operação, além de reclamar sobre a falta da aposentadoria que o INSS não paga.

“Eu sei de tudo isso que corro e vou me responsabilizar, não acho justo eu morrer dentro de casa, com minha mãe sofrendo vendo a filha dela morrer em uma cama, o INSS não paga minha aposentadoria, eles alegam que eu já recebo mas até o Banco já falou que eu tenho que recorrer porque o pagamento não é efetuado”, afirma Lidiany.

Lidiany e a família criaram um movimento para arrecadar as doações, já que precisam dos R$14.680 até sexta-feira (11/09).

Os interessados podem ajudar depositando qualquer quantia na seguinte conta:

Banco Itaú – Agência 7952 – Conta 019441 – Código 051 – Conta Poupança

Por João Pedro Barbosa, estagiário.