Vai completar um ano que o prefeito Edson Magalhães (PSDB) realizou uma solenidade de lançamento das obras da Unidade de Saúde Maria Madalena Astori Gobbi, em Todos os Santos, na região rural de Guarapari. E ao invés de obras, os que moradores acompanham há alguns meses, é o crescimento de matos.

Caiu. Se não bastasse a ausência de trabalhadores no local, a placa afixada pela prefeitura com as explicações da obra tombou por cima do carro de um morador da comunidade e causou prejuízos para o proprietário.

Promessas. O vereador Clebinho Brambati chamou atenção do poder público para a importância da nova Unidade de Saúde. “Essa obra é muito importante para a comunidade. Foi uma das promessas feita pelo prefeito à comunidade. A ordem de serviço foi realizada, as obras começaram e logo pararam. Se o problema foi com a empresa ganhadora da licitação, como me foi dito, o poder público precisa se organizar e chamar a segundo colocada. Precisamos de mais ação”, disse o parlamentar.

Um ano. Na época do lançamento da obra, a empresa vencedora do processo licitatório, Nasca Engenharia LTDA ME, com a proposta de R$ 800 mil, informou que o prazo de execução da obra seria de um ano, mas segundo a responsável pela empresa, Ana Galady, a intenção seria entregar tudo pronto até o mês de dezembro de 2019.

E ainda na solenidade, o prefeito comentou que essa seria uma das obras mais bem adaptadas em termos de projeto arquitetônico e espaço. “Estou muito feliz de iniciar essa obra, pois levar saúde as pessoas, é questão de sensibilidade, de carinho e atenção. Nós temos feito isso pela população, e vamos fazer mais”, disse Magalhães, em julho do ano passado.

Sem respostas. Procurada por nossa equipe para responder sobre os questionamentos da comunidade, a prefeitura de Guarapari não respondeu nossas solicitações.