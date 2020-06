O dia nos namorados é um dos momentos mais especiais celebrados entre os casais que comemoram a data. Para fortalecer os mais sinceros laços de amor entre duas pessoas, o Portal 27 vem anunciar a promoção “Nossa História”, que vai presentear um casal com mais de R$ 2.000,00 em prêmios.

Para participar do sorteio, o casal terá que seguir as páginas das empresas participantes desta promoção, e também compartilhar com o Portal 27 sua história de amor através de um vídeo de apenas 2 minutos. Os vídeos deverão ser enviados para o WhatsApp da Redação, 27 99857 2727. Os cinco vídeos mais criativos irão a votação popular em nosso Instagram @portal27oficial

Conheça as empresas participantes:

Michelle Flores: cesta de café da manhã

Seguir no Instagram: @michellefloresfloricultura

Pratão Capixaba: almoço especial

Seguir no Instagram: @prataocapixaba

Queijo & Cia: Cesta de frios e vinho

Seguir no Instagram: @queijocia

Belíssima: hidratante feminino e perfume masculino

Seguir no Instagram: @belissima_daniel

Instituto de Beleza Malagutti: hidratação, corte, escova, pé e mão

Seguir no Instagram: @institutodebelezamallagutti

Barbearia Malagutti: corte e barba

Seguir no Instagram: @barbeariamallagutti

Calêndula Moda Íntima: Kit especial para o casal

Seguir no Instagram: @calendula.online

Pousada Serra Negra: diária com café da manhã

Seguir no Instagram: @serranegrapousadaspa

Marivelton arte e desenho: caricatura do casal

Seguir no Instagram: @marivelton_borges

Portal 27: book fotográfico com 10 fotografias do casal

Seguir no Instagram: @portal27oficial

Prazos

Os vídeos com duração de 2 minutos deverão ser enviados até o dia 10 de junho até as 18 horas, para o WhatsApp da nossa redação, 027 99857 2727.

Serão selecionados cinco vídeos pela nossa equipe que posteriormente irão a votação popular em nosso Instagram no dia 11/06. Vence, o vídeo do casal que apresentar mais curtidas. O dia do sorteio de todos os prêmios da promoção, “Nossa História”, será no dia 11/06 em Live às 19 horas nas redes sociais do Portal 27.

LIVE

Hoje, às 19 horas, nossa Diretora Geral Bárbara Basílio e o Editor Chefe, estarão ao vivo numa live especial para detalhar a promoção e sanar possíveis dúvidas.