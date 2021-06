Uma morte que aconteceu em Guarapari no dia 31 de maio, movimentou a imprensa e a sociedade canadense. Isso porque o ciclista que acabou morrendo após bater de bicicleta em uma árvore na localidade de Buenos Aires, região de montanhas da cidade, era um escritor e editor canadense famoso, que tinha uma condenação por assédio naquele país.

A morte de Michel Brûlé, de 56 anos, teve muita repercussão com diversos jornais e veículos de mídia do Canadá. Brûlé era fundador e dono da editora Les Intouchables, no Canadá, e das editoras Michel Brûlé e Cornac.

Prefeito. Além disso, em 2019, o escritor chegou a ser candidato a prefeito da cidade de Montreal, mas desistiu da eleição após o escândalo sexual. Ele negava as acusações. Michel Brûlé foi acusado de assédio sexual contra uma autora que esperava ver seu trabalho publicado pela editora dele.

Ele chegou a ser condenado pelo juiz Sébastien Proulx, mas seu advogado, Charles Brochu, declara que recorria da decisão judicial. Uma nova audiência estava marcada para declarar a sentença final. Confirmando a decisão de condenação, o juiz decretaria a pena.

Assédio. A vítima declarou que, ao agendar uma reunião com Brûlé para apresentar o livro que escrevia, o encontro foi marcado na casa do escritor, em Quebec, no Canadá. No local, segundo a mulher, Brûlé tentou beijá-la e tocou em suas partes íntimas por cima da roupa. O caso teria acontecido em 2014.

A condenação saiu em outubro de 2020, e em dezembro do ano passado Brûlé viajou para Guarapari, para passar uma temporada na pousada do irmão, que mora no balneário. Na última audiência judicial do caso, marcada de forma online e que seria em 16 de maio, Michel não apareceu.

O advogado dele alega que foi um erro no link enviado, e a decisão final seria dada pelo juiz em audiência remarcada para o dia 18 de junho. Para o jornal Tribuna Online, o advogado declarou que Michel estava tentando comprar passagens para o Canadá, mas encontrou dificuldades por conta da pandemia de Covid-19.

História. Para Charles Brochu, o escritor foi um grande homem. “Michel foi um escritor incansável, e montou a própria editora após não conseguir publicar seu livro. Fomos amigos por mais de 20 anos. A coisa mais triste é ver que o povo canadense vai se lembrar que o Michel Brûlé foi um cara que se envolveu com assédio sexual, e vai esquecer de toda a vida dele”, disse o advogado.

A defesa acrescenta que o escritor tinha esperança de reverter a condenação na última audiência. “Ele foi condenado, mas recorremos e a sentença final não havia saído ainda. Michel chegou a conceder entrevista para vários canais de televisão e muitos jornais no Canadá, de que ele não cometeu o ato que foi acusado. Talvez desse tempo de comprovar. Mas a história dele terminou assim”, completou o advogado.