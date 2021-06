A Polícia Rodoviária Federal finalizou às 23h59 deste domingo (06), a Operação Corpus Christi 2021, no estado do Espírito Santo. Durante todo o período foram registrados 45 acidentes, 57 feridos e 06 óbitos, além de 473 multas por falta de cinto de segurança ou ultrapassagem indevida.

A operação iniciou na última quarta-feira (02), com reforço da fiscalização nas rodovias capixabas. As ações e os esforços foram voltados à segurança viária e à garantia da mobilidade nas rodovias federais.

Em quatro dias de Operação, foram abordados 1.134 veículos e 1.376 pessoas. Além disso, 89 veículos foram recolhidos por estarem sem condições de trafegabilidade ou com problemas na documentação. Foram lavrados 262 autos de infração pela não utilização do cinto de segurança e dispositivos de retenção. Um total de 211 motoristas foram autuados por infrações de ultrapassagens indevidas ou em locais proibidos.

Durante o feriado, as fiscalizações também estavam voltadas para o combate à criminalidade. Uma delas resultou na apreensão de maconha na BR 262, em Marechal Floriano, que somou 38 quilos da droga, e um total de 09 pessoas foram detidas por esse e outros crimes.

Dos acidentes que resultaram em óbitos, cinco deles envolveram motocicletas, e um foi do tipo atropelamento. As motocicletas destacam-se por sua economia e mobilidade, no entanto, em caso de acidente, a incolumidade de condutores e passageiros fica bastante comprometida.

Corpus Christi 2020: Diferente de anos anteriores, a PRF não lançou uma operação nacional. No Espírito Santo, foi mantido o foco na fiscalização e também nas ações efetivas de apoio ao combate a pandemia gerada pela COVID-19. No ano de 2020, do dia 10 a 14 de Junho, foram registrados 24 acidentes, 26 feridos e 1 óbito.