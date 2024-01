As investigações sobre o acidente que matou um casal em Itapemirim revelaram que o motorista que atingiu o carro dos jovens havia bebido e portava drogas. O acidente aconteceu no último sábado (06), na ES 060, conhecida como Rodovia do Sol, na altura de Gomes, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo.

Drogas e embriaguez. Segundo informações da Polícia Civil, o motorista que atingiu o carro do casal às margens da ES 060, em Itapemirim, estava embriagado e também tinha drogas para consumo próprio. O homem de 35 anos, que não foi identificado, foi autuado em flagrante por duplo homicídio, lesão corporal e embriaguez ao volante.

Acidente. Segundo a Polícia Militar, o casal estava trocando o pneu do carro, um Chevrolet Cruze, no acostamento da rodovia quando outro automóvel, um Chevrolet S10, em alta velocidade, atingiu o veículo.

O professor de matemática Maicon Ataliba, de 26 anos, e a namorada Ingrid Moreira, de 19 anos, chegaram a ser socorridos para hospitais da região, mas não resistiram aos ferimentos. O irmão de Ingrid, de 17 anos, que também estava no veículo, ficou ferido.

Maicon foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes, porém, teve múltiplas fraturas e não resistiu aos ferimentos. Ingrid foi socorrida e levada para o Hospital Menino Jesus, assim como o condutor da S10. Ela também não resistiu e morreu horas depois. O irmão dela foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, onde passou por cirurgia na perna e permanece internado.

Bafômetro. Uma equipe da Polícia Militar seguiu para o hospital onde o motorista da caminhonete estava. Ele aceitou fazer o teste do bafômetro, mas, segundo a PM, alegou não ter condições de fazer o exame. No entanto, foi constatado que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez e, por isso, permaneceu internado sob escolta.

Prisão. Após ser autuado em flagrante duas vezes por homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool, lesão corporal culposa na direção de veículo, embriaguez ao volante e posse de drogas para consumo próprio, o motorista da caminhonete foi encaminhado ao sistema prisional.