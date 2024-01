Fontes políticas acabam de comunicar à redação do portal 27 que o deputado estadual Zé Preto está liberado para disputar as eleições de prefeito em Guarapari. Ele estava envolvido em uma batalha jurídica contra o próprio partido, o Partido Liberal (PL), ao buscar a desfiliação junto ao Tribunal Regional Eleitoral, para não perder o mandato de deputado se disputar as eleições.

Agora, a informação é que o presidente estadual do PL, senador Magno Malta, deu a carta de desfiliação a Zé Preto. Com isso, ele pode disputar a eleição de prefeito sem perder o mandato de deputado.

*mais informações e atualizações em breve.

*Atualização: https://www.portal27.com.br/confira-os-detalhes-da-carta-que-oficializa-a-desfiliacao-de-ze-preto-do-partido-liberal/