O motorista envolvido em um acidente no final de semana em Guarapari foi preso pela polícia por apresentar sinais de embriaguez e fugir do local. De acordo com a polícia, não houve fiança e o motorista foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

A colisão aconteceu após às 18h, na Rodovia do Sol, altura do bairro Ipiranga. O trânsito estava parado devido ao semáforo fechado. O semáforo abriu, e os veículos começaram a andar simultaneamente. O Honda Civic veio em alta velocidade, não freou a tempo, conseguiu desviar de um primeiro carro que ainda estava parado, mas bateu em outros dois veículos que estavam logo a frente, como mostram nas imagens de segurança de um comércio local.

Agressões. Os Policiais militares da Força Tática do 10º Batalhão passavam pelo local e se depararam com o acidente envolvendo três veículos, sendo que o condutor do Honda Civic havia fugido. Após receber informações de populares, de que o motorista estava sendo agredido próximo a uma padaria, a cerca de 40 metros de distância, os policiais foram ao local e localizaram o condutor.

De acordo com a PM, o homem não conseguia ficar em pé, estava com sinais de embriaguez ou sob o efeito de algum entorpecente, estava bastante alterado e com lentidão na fala. Foi dada voz de prisão por ele ter fugido do local da ocorrência, mas o motorista resistiu a ação policial.

Ao ser colocado no cofre da viatura, o motorista ainda danificou o compartimento de segurança dando chutes. Uma equipe de trânsito do 10º Batalhão foi acionada para ir ao local, no entanto o motorista se recusou a fazer o teste do etilômetro, sendo confeccionado o laudo de constatação de alteração de capacidade psicomotora.

Drogas. Ainda de acordo com a PM, dentro do Honda Civic a polícia encontrou três bolas de haxixe e três buchas de maconha no assoalho do banco do motorista. Os condutores dos outros veículos, Siena e Fiesta realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. Os envolvidos no acidente não se feriram

O condutor foi levado para a 5ª Delegacia Regional do município, e autuado em flagrante pelos crimes previstos nos art. 163, p. Único, IV e art. 330 do CPB, além dos artigos 305, 306 e 311 do CTB e Art. 28 da Lei 11.343/06. Neste caso, segundo a Polícia Civil, não há arbitramento de fiança e o motorista foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

Veja o vídeo do acidente em nossa página do Facebook – https://fb.watch/5-gjPZgpC6/

