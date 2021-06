Após concluir uma Audiência Pública para debater o funcionamento do estacionamento rotativo em Guarapari, que resultou em um pedido de suspensão do serviço pelos parlamentares entenderem que houve descumprimento no contrato, a Câmara agora irá realizar outra amanhã, onde será discutido o funcionamento e as supostas quebras de contrato da empresa Lorenzutti no transporte coletivo do município.

De acordo com a publicação oficial, realizada no site da Câmara Municipal de Guarapari, a audiência será feita com base nas diversas reclamações que os vereadores recebem pelo serviço e os supostos problemas e deficiências que a empresa aparenta ter no cumprimento do contrato.

“O Legislativo agora vai discutir as deficiências e problemas apresentados pelo Sistema Municipal de Transporte Coletivo, operado pela Viação Lorenzutti, concessionária que também tem sido alvo de muitas reclamações por parte de seus usuários, em Guarapari”, trecho da publicação oficial.

A audiência foi requisitada pelo vereador Denizart Luiz, que é o atual presidente da Comissão de Serviços, Obras Públicas e Fiscalização da CMG, e será realizada nesta quarta-feira (08), a partir das 14h.

“A importância do transporte coletivo para a mobilidade urbana é um tema de extremo interesse público e de elevada repercussão social, pois os cidadãos, usuários do sistema – que pagam as tarifas -, precisam e merecem melhores serviços. Mas não é isso que estamos vivendo, no dia a dia”, disse o vereador Denizart.

Que finalizou. “Recebemos muitas queixas da população e queremos ajudar a buscar soluções para os problemas identificados. Por este motivo, esta Audiência Pública da Câmara de Guarapari será uma grande oportunidade para tratarmos dessas questões, de forma objetiva, transparente e com participação popular”.