O Comitê integrado de combate à Covid-19 continua seu trabalho contra aglomerações e de orientação sobre os protocolos de segurança na Capital. Na noite deste sábado (10), uma festa clandestina com mais de 100 pessoas foi encerrada na Enseada do Suá. A festa estava sendo realizada em uma residência.

De 1° de janeiro até ontem (10/04), 1.351 locais foram vistoriados. A fiscalização esteve ontem em Parque Moscoso, São Cristóvão, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Luzia, Praia do Canto, Jardim da Penha, Jardim Camburi e Enseada do Suá.

Dos 20 estabelecimentos vistoriados, sete estavam fechados e um estava com funcionamento irregular, tendo as atividades paralisadas por orientação da fiscalização. Nos demais, não houve constatação de irregularidade. Na rua da Lama não houve constatação de comércio ambulante e nem movimentação de pessoas.

O Comitê é composto pelas secretarias municipais de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) e de Meio Ambiente (Semmam), além da Vigilância Sanitária e da Guarda Municipal de Vitória, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, e atua com equipes multidisciplinares para encerrar festas clandestinas.

A Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) segue o Decreto Nº 4859-R, do Governo do Estado do Espírito Santo, que dispõe sobre medidas qualificadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus.

Medidas adotadas. Em cumprimento ao decreto estadual, a Prefeitura publicou o Decreto 19.175, que prorrogou medidas qualificadas extraordinárias para enfrentamento da Covid-19, entre elas a suspenção das feiras comunitárias e de artesanato, da rua de lazer, do projeto Praia Acessível, além do desligamento dos chuveiros da orla e a suspensão do Bike Vitória.

A PMV interditou, ainda, os estacionamentos públicos ao longo da Av. Dante Michelini (sentido Jardim da Penha – Jardim Camburi) e das praias da Curva da Jurema e da Ilha do Boi, e vem fiscalizando as áreas interditadas. Os veículos estacionados nestes locais são autuados por transpor bloqueio viário, sendo infração grave, com perda de cinco pontos na CNH e multa de R$ 195, 23.

Feiras e atividades ao ar livre. As equipes do Comitê percorrem as feiras livres para orientar os feirantes e a população, em geral, sobre os cuidados a serem adotados para evitar a propagação do novo coronavírus. Há, ainda, a distribuição de máscaras e a disponibilização de álcool em gel nesses espaços.

A PMV vem monitorando e realizando visitas às instalações e equipamentos de lazer distribuídos pela cidade, como quadras, campos de futebol e beach soccer, academias populares e núcleos de práticas esportivas. O objetivo é verificar se esses locais não estão sendo indevidamente utilizados, já que todos eles se encontram atualmente fechados.