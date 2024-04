Na noite de segunda-feira (22), uma mulher ficou ferida após ser atropelada por um ônibus no bairro Lagoa Funda, em Marataízes. O acidente ocorreu logo após a vítima descer do coletivo. Segundo informações da Polícia Militar, a mulher foi prontamente socorrida e encaminhada para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Atropelamento. Segundo informações de A Gazeta, o motorista do ônibus relatou às autoridades que seguia no sentido Centro – Lagoa Funda quando, após o desembarque de um dos passageiros, fechou as portas e, ao acelerar o veículo, percebeu que a passageira havia caído ao descer, com as rodas passando sobre uma de suas pernas.

A Polícia Militar informou à reportagem que o motorista permaneceu no local do acidente e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) imediatamente. O condutor realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

A empresa responsável pelas linhas intermunicipais lamentou o ocorrido e assegurou estar prestando todo o apoio necessário à família da vítima. O estado de saúde da mulher é estável e ela não corre risco de morte em decorrência do acidente.