Segue a todo vapor a campanha ‘Sangue Bom’, parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Vila Velha e o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) visando abastecer o banco de sangue e incentivar a doação.

Como participar. Quem quiser ser doador nesta campanha do bem pode se inscrever até quinta-feira (25), no site de agendamento, clicando aqui. A coleta será na sexta-feira (26), no mutirão que vai acontecer no auditório do Centro Municipal de Atenção Secundária (Cemas), no bairro Olaria.

Quem pode doar? Todos os inscritos vão passar por uma triagem feita pela equipe do Hemoes para confirmar se estão aptos para a doação. Estar em plenas condições de saúde, ter idade entre 18 e 69 anos e pesar acima de 50 quilos são alguns dos requisitos necessários para ser doador. São 40 vagas disponíveis.

Segundo a prefeitura, a campanha Sangue Bom tem conseguido atingir seu objetivo: levar para Vila Velha, periodicamente, o serviço itinerante do Hemoes. Essa, inclusive, é uma demanda que partiu dos moradores, que até então, precisavam se deslocar a outras cidades para fazer doação de sangue.

Serviço

Doação de sangue em Vila Velha

Datas: Inscrição até quinta-feira (25) e doação na sexta-feira (26), a partir das 8h.

Local: Centro Municipal de Atenção Secundária (Cemas) – R. Castelo Branco, 1603 – Olaria, Vila Velha

Inscrições: clique aqui.