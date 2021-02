A ação foi realizada no começo desta semana, em Guarapari, enquanto a PM realizava um patrulhamento. Além de deter esta mulher, que estava em posse de quase 300 pinos de cocaína e 20 pedras de crack, os agentes também apreenderam drogas em outros locais do mesmo bairro.

As apreensões foram feitas no bairro Santa Mônica, em Guarapari, durante a última segunda-feira (22). Durante a tarde, enquanto realizavam patrulhamento no local, os agentes passaram por um terreno baldio e, suspeitando do lugar, utilizaram o cão farejador da Polícia, Mike, o K9.

Lá, Mike encontrou uma sacola escondida, que continha 42 pedaços e outras 110 buchas de maconha, além de 112 pedras de crack. Os ilícitos foram apreendidos, mas nenhum suspeito foi detido.

Já durante a noite, ainda em Santa Mônica, os policiais militares que estavam em patrulhamento avistaram um pessoal com atitudes suspeitas e foram realizar a abordagem, porém não acharam nenhum material ilegal. No entanto, antes de irem embora, encontraram uma mulher deitada no chão, tentando se esconder dos agentes.

Os militares a abordaram e, em posse da suspeita, foi encontrada uma sacola contendo 20 pedras de crack e 280 pinos de cocaína. A mulher, que não teve o nome revelado, foi detida e encaminhada para a Delegacia Regional de Guarapari, juntamente das drogas.