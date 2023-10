Na última quarta-feira (4), uma mulher foi brutalmente assassinada a facadas dentro de um apartamento no centro da cidade. As autoridades identificaram o principal suspeito como sendo o companheiro de trabalho da vítima, que, segundo a Guarda Municipal, fugiu do local logo após o crime.

Entenda o caso. A vítima, Bernardete Sousa Braga, e o suspeito eram conhecidos por trabalharem juntos como ambulantes, vendendo água de coco e doces nas ruas da capital capixaba. O crime ocorreu quando ambos entraram no apartamento onde ele mora. Minutos depois, o suspeito saiu do local e relatou a um colega ambulante que havia cometido o homicídio, fugindo da cena do crime em seguida.

O colega do suspeito, ao tomar conhecimento do ocorrido, imediatamente comunicou o porteiro do edifício, que, ao verificar o apartamento, descobriu a mulher já sem vida. Além disso, o suspeito teria deixado uma carta confessando o ato criminoso. Após buscas conduzidas pelas autoridades locais, o suspeito foi localizado e preso horas após o crime.

Homem passa mal e morre após treino em academia de Vitória

Ainda nesta quarta-feira (4), um aluno de academia veio a óbito logo após completar seu treino em uma unidade situada na Rua Joaquim Lírio. A vítima foi identificada como o empresário Carlos Felipe Peixoto, de 51 anos.

Sobre o caso. De acordo com relatos de testemunhas, Carlos Felipe começou a se sentir mal e morreu do lado de fora da academia, ainda nas dependências do centro comercial onde o estabelecimento está localizado.

Uma equipe de resgate do Samu 192 foi acionada e prestou socorro ao empresário. Até o momento, não há informações disponíveis sobre a causa do óbito.

O corpo de Carlos Felipe Peixoto foi encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) em Vitória e liberado para a família no final da tarde. A Smart Fit, em comunicado, declarou que “lamenta profundamente o falecimento do aluno e se solidariza com a família e amigos”.

Mulher grávida é assassinada a tiros durante a madrugada na Serra

Na madrugada desta quinta-feira (5), Kimberly Oliveira da Cruz, de 23 anos e grávida de três meses, foi assassinada com cinco tiros dentro da casa do namorado. O crime ocorreu no bairro Nova Carapina II, na Serra.

Invasão. Kimberly estava dormindo com o namorado quando um homem armado adentrou a residência, surpreendendo o casal. De acordo com o relato do namorado à polícia, o intruso ordenou que ele se dirigisse ao banheiro.

Enquanto estava no banheiro, o namorado ouviu o suspeito fazendo perguntas à namorada. Logo em seguida, os disparos de arma de fogo foram ouvidos.

Ao sair do banheiro, o namorado se deparou com Kimberly gravemente ferida em um colchão na sala. Equipes do Samu foram acionadas, mas a vítima morreu no local.

Investigações. O autor do crime conseguiu fugir e, até o momento, não foi localizado pelas autoridades. O namorado de Kimberly compareceu à Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher para prestar seu depoimento. O caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) da Polícia Civil.