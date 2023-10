Nesta quinta-feira (5), o Maxime Centro Educacional abriu suas portas aos pais e estudantes para a tão esperada Mostra de Ciências, um evento anual com a participação de alunos do 8º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. A iniciativa proporciona a oportunidade de compartilhar projetos inovadores e explorar a interdisciplinaridade como forma de aprendizado para os estudantes.

Robótica. Todos os anos, os alunos desenvolvem projetos envolvendo as disciplinas de química, física, biologia e ciências. O evento deste ano marcou a primeira edição com projetos de robótica, ampliando ainda mais o escopo interdisciplinar da mostra. O diretor da escola, Pedro Henrique Lucci, explicou: “Cada aluno desenvolve um projeto interdisciplinar, e, neste ano, incluímos robótica. Nossa proposta pedagógica é uma metodologia baseada em projetos, e o aprendizado fica muito mais significativo.”

Conhecimento. O diretor da escola destacou a importância da Mostra de Ciências ao afirmar: “Os alunos estão vendo na prática o conhecimento que, muitas vezes, fica só no quadro e nos livros.” Patrícia Pereira e Luciano da Costa, pais de um aluno do 8º ano, compartilharam sua perspectiva sobre os aprendizados da mostra: “Achamos bacana, pois os alunos interagem entre eles, estudam mais e aprendem outras coisas, como companheirismo e trabalho em equipe.”

Kelly Teixeira, mãe de uma das estudantes que participou da mostra, expressou sua admiração pelo evento: “Acho sempre fantástico esse trabalho. É uma coisa incrível, todo ano uma coisa nova, e os alunos se desenvolvem muito.”

Além de estimular experiências práticas e a colaboração, a Mostra de Ciências do Maxime Centro Educacional também incentiva a criatividade e a inovação entre os estudantes. Os projetos apresentados demonstram que a educação vai além das quatro paredes da sala de aula, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento dos jovens.