Depois de dois anos o advogado Munir Abud de Oliveira, deixa o cargo de Diretor Geral da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP). Ele foi indicado para assumir o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo.

Munir falou um pouco do seu trabalho à frente da ARSP. “No período que estive a frente da ARSP conseguimos com sucesso tornar realidade o novo contrato de concessão de gás do Estado, alinhado com a política econômica do novo mercado de gás. Estruturamos o órgão para ser um dos braços do sistema de PPP`s e concessões na estrutura administrativa do Espírito Santo”, disse ele.

Desenvolvimento. Ainda de acordo com Munir o objetivo é desenvolver ainda mais o Bandes. “Firmamos um grande número de convênios de regulação de saneamento básico, assegurando aos capixabas que a concessionária prestasse um serviço de qualidade. Com o novo desafio no BANDES vamos empreender esforços para desburocratizar o acesso ao crédito, interiorizar o banco levando para todo o Estado, pretendemos também promover um programa de estímulo e retomada econômica as empresas capixabas, além de dar uma atenção especial ao programa de PPP`s estruturando-as e auxiliando os Municípios nos seus projetos. ” Munir Abud

Nova diretora. No lugar de Munir na ARSP assume Joana Magella. “Como servidora de carreira, entendo que a minha indicação é uma vitória de grande significado para a regulação brasileira e um exemplo a ser seguido. É imprescindível que a Agência Reguladora seja técnica e imparcial em suas decisões, já que afetam diretamente a maioria da sociedade. O fortalecimento da ARSP promoverá qualidade de vida à população capixaba através da entrega de uma adequada prestação do serviço público regulado, priorizando mecanismos de eficiência e modicidade tarifária. Esse é o papel mais importante de uma Agência Reguladora e esta Diretoria trabalhará para que isso ocorra ”, disse Joana Magella.